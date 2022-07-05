Elazığ bayram namazı saati Diyanet 9 Temmuz 2022
Bayram için geri sayım başladı. Mübarek kurban bayramı sabahı camilere akın edecek olanlar ise hangi ilde, ilçede bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Diyanet bayram namazı saati açıkladı mı? Elazığ kurban bayramı saat kaçta kılınacak?
Kurban bayramının birinci günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram 12 Temmuz Salı akşamı sona erecek. Ancak bu yıl kurban bayramı 15 Temmuz ile birleştirildi ve tatil 9 gün olarak açıklandı. Bayramda Elazığ'da bulunacaklar ise merkez ve ilçelerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor.
Elazığ bayram namazı saati Diyanet 9 Temmuz 2022
9 Temmuz Cumartesi sabahı Elazığ merkezde bayram namazı saat 05.40'ta kılınacak.
Ağın bayram namazı saat kaçta?
Ağın'da bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Alacakaya bayram namazı saat kaçta?
Alacakaya'da bayram namazı saat 05.38'de kılınacak.
Arıcak bayram namazı saat kaçta?
Arıcak'ta bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Baskil bayram namazı saat kaçta?
Baskil'de bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Karakoçan bayram namazı saat kaçta?
Karakoçan'da bayram namazı saat 05.36'da kılınacak.
Keban bayram namazı saat kaçta?
Keban'da bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Kovancılar bayram namazı saat kaçta?
Kovancılar'da bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Maden bayram namazı saat kaçta?
Maden'de bayram namazı saat 05.39'da kılınacak.
Palu bayram namazı saat kaçta?
Palu'da bayram namazı saat 05.37'de kılınacak.
Sivrice bayram namazı saat kaçta?
Sivrice'de bayram namazı saat 05.40'da kılınacak.