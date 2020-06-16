Elazığ analiz sonrası içme suyuna kavuşuyor

Elazığ’da yapımı tamamlanan Hamzabey Baraj’ından arıtma tesisine bağlantının sağlanmasıyla gelen suyun kullanım öncesinde analize alındığı ardından ilk aşamada kısmen de olsa evlere ulaştırılacağı aktarıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından, Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattının Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştırılan 5 kilometrelik isale hattı çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışma kapsamında pompa istasyonu kurulumu, enerji için gerekli köşk ve trafo kurulumunun da gerçekleştirildiği, belediye ile enerji firmaları arasında gerekli protokollerin imzalanarak, müsaadeleri alındığı bildirildi.

Hamzabey İçme Suyu Baraj suyunu kısmen şehir şebekesine aktarmak amacıyla geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan toplam 5 kilometrelik isale hattı çalışmalarının bitmesi ile ulaşan su analize alındı. 15 Haziran’da Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından başlanılan analiz çalışmalarının ardından barajdan gelen suyun Doğukent depolarına verilecek suyun hem içmede hem de kullanmada kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.