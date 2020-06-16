  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Elazığ analiz sonrası içme suyuna kavuşuyor

Elazığ’da yapımı tamamlanan Hamzabey Baraj’ından arıtma tesisine bağlantının sağlanmasıyla gelen suyun kullanım öncesinde analize alındığı ardından ilk aşamada kısmen de olsa evlere ulaştırılacağı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:00:10 -
Elazığ analiz sonrası içme suyuna kavuşuyor

Elazığ’da yapımı tamamlanan Hamzabey Baraj’ından arıtma tesisine bağlantının sağlanmasıyla gelen suyun kullanım öncesinde analize alındığı ardından ilk aşamada kısmen de olsa evlere ulaştırılacağı aktarıldı.


Elazığ Belediyesi tarafından, Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattının Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştırılan 5 kilometrelik isale hattı çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışma kapsamında pompa istasyonu kurulumu, enerji için gerekli köşk ve trafo kurulumunun da gerçekleştirildiği, belediye ile enerji firmaları arasında gerekli protokollerin imzalanarak, müsaadeleri alındığı bildirildi.


Hamzabey İçme Suyu Baraj suyunu kısmen şehir şebekesine aktarmak amacıyla geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan toplam 5 kilometrelik isale hattı çalışmalarının bitmesi ile ulaşan su analize alındı. 15 Haziran’da Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından başlanılan analiz çalışmalarının ardından barajdan gelen suyun Doğukent depolarına verilecek suyun hem içmede hem de kullanmada kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı