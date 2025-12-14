Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı

  • İSTANBUL
Elazığ 1. Amatör Küme A Grubu’nda Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor arasında oynanan karşılaşmada kavga yaşandı. Maç sırasında çıkan gerginlik kısa sürede büyürken, olaylar amatör futbola gölge düşürdü.

Elazığ 1. Amatör Küme A Grubu maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor arasında oynanan maçta kavga çıktı.

Elazığ 1. Amatör Küme’de haftanın maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup etti. Müsabakanın sonunda ise saha karıştı. İki takım arasında kavgayı emniyet güçleri araya girerek yatıştırdı. 

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un yerine Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği için adı geçen Fevzi Çakır’ın, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır” de..
Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na çok sert sözler "İmamoğlu dünyanın en büyük rüşvet davalarından birinin sanığı. İtirafçılar eşinizin yakın ç..
