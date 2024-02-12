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Kadın - Aile El yıkama süresi: 1000 kez yıkasan mikrop kaynıyor! Peki, nasıl yapılır? Uzmanlar ortaya çıkardı! Meğer hatalar
Kadın - Aile

El yıkama süresi: 1000 kez yıkasan mikrop kaynıyor! Peki, nasıl yapılır? Uzmanlar ortaya çıkardı! Meğer hatalar

Yeniakit Publisher
2024-02-12 00:10:00 - 2024-02-12 00:20:34
El yıkama süresi: 1000 kez yıkasan mikrop kaynıyor! Peki, nasıl yapılır? Uzmanlar ortaya çıkardı! Meğer hatalar

El yıkama, kişisel hijyenden çok ama çok önemli konulardan biridir. El yıkamada kusuru, yanlışı özellikle son salgın dönemlerinde ve hastalık riskinin yüksek olduğu durumlarda el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Büyük önem taşıyan el yıkama için peki el yıkama süresi ne kadar olmalıdır?

Uzmanlar, el yıkama süresinin en az 20 saniye olması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu süre, el yıkamanın etkili olması için bir minimum olarak kabul edilmektedir. El yıkama süresi, özellikle ellerin kirlenme derecesine, kullanılan sabunun etkisine ve el yıkama tekniğine göre değişebilir. Eğer elleriniz yoğun şekilde kirli veya yağlı ise, el yıkama süresini biraz daha uzun tutmanız gerekebilir.

El yıkama süresi konusunda bazı uzmanlar, belirli bir şarkıyı söyleme önerisinde bulunmaktadır. Örneğin, "Mutlu Yıllar" şarkısının iki kez söylenmesi yaklaşık 20 saniyeye denk gelir. Bu şekilde, el yıkama süresini daha kolay takip edebilir ve etkili bir şekilde hijyen sağlayabilirsiniz.

El yıkama süresinin yanı sıra, el yıkamanın doğru bir şekilde yapılması da büyük önem taşır. Ellerinizin tüm yüzeylerini ve parmak aralarını iyice köpürterek yıkamalı, ardından bol su ile durulamalısınız. El yıkama sonrası ellerinizi havlu veya tek kullanımlık bir kağıt havlu ile kurulamalı ve mümkünse havlu ile musluk kapatılmalıdır.
Sonuç olarak, el yıkama süresinin en az 20 saniye olması önerilmektedir, ancak bu süre bazı durumlarda daha da uzun olabilir. El yıkamanın doğru bir şekilde yapılması ve düzenli aralıklarla tekrarlanması, kişisel hijyenin korunması açısından büyük önem taşır. Unutmayın, temiz eller sağlıklı bir yaşamın temelidir.

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