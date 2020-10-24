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Ekonomi El yakmaya devam ediyor! Durma noktasına geldi
Ekonomi

El yakmaya devam ediyor! Durma noktasına geldi

İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 22:17:00 -
El yakmaya devam ediyor! Durma noktasına geldi

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi günleri kurulan oto pazarında yüzlerce alıcı ve satıcı bir araya geliyor. İkinci el arabanın sergilendiği oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç alışverişinin ise yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, artan fiyatlar nedeni ile 2 aydır telefonlarının çalmadığını belirtti. Satıcılar satış yapamamaktan yakınırken, alıcılar ise fiyatların aşırı derecede yükselmesinden şikayetçi.

Kınık, “Piyasa çok durgun. Piyasa durgun olmasına rağmen her geçen gün araba fiyatları artıyor. Koronavirüste 2. dalga paniği var. Bu da sıfır araba üretimine olumsuz yansıyor. Sıfır araba üretimindeki belirsizlik de 2. el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Şu anda sorunsuz binmek isteyeceğiniz 2. el bir araba için en az 120 bin TL bütçe ayırmanız gerekiyor. Şu anda 120 bin TL olan araba, pandemi öncesinde 70-80 bin TL’ye rahatlıkla alınabiliyordu” ifadelerini kullandı.

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