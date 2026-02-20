El Salvador’da okyanus ortasında dev operasyon: 6,6 ton kokainle tarih yazıldı!

  • İSTANBUL
El Salvador Deniz Kuvvetleri, Pasifik Okyanusu açıklarında düzenlediği rekor operasyonda, Tanzanya bayraklı bir gemide piyasa değeri 165 milyon dolar olan 6,6 ton kokain ele geçirdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin uyuşturucuyla mücadelesinde tarihi bir başarıya imza atıldığını duyurdu. El Salvador Deniz Kuvvetleri tarafından Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde gerçekleştirilen operasyonda, kıyıdan yaklaşık 700 kilometre açıkta seyreden 54 metre uzunluğundaki Tanzanya bayraklı "FMS Eagle" isimli gemi durduruldu. Ülke tarihinin tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçen operasyonda, tam 6,6 ton kokain ele geçirildi.

BALAST TANKLARINDAN SERVET ÇIKTI

Uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı yöntem ise askeri ekipleri bile şaşırttı. Kokain paketlerinin geminin dengeyi sağlamak için kullandığı balast tanklarına gizlendiği tespit edildi. Tonlarca uyuşturucuyu gizlendikleri yerden çıkarmak için askeri dalgıçlar saatlerce süren hummalı bir çalışma yürüttü. Operasyon sırasında gemide bulunan; 4’ü Kolombiyalı, 3’ü Nikaragualı, 2’si Panamalı ve 1’i Ekvadorlu olmak üzere toplam 10 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 165 milyon dolar olduğu açıklandı.

