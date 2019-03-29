0553 313 94 23

El öpme tepkisine el öpmeli cevap

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın elini öpmesi nedeniyle eleştirilen Cumhur İttifakı’nın Karkamış adayı Mehmet Seydi Yılmaz, bir başka programda protokolün tüm üyelerinin elini öperek tepkisini gösterdi.

29 Mart 2019 Cuma 18:17
El öpme tepkisine el öpmeli cevap

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın elini öpmesi nedeniyle eleştirilen Cumhur İttifakı’nın Karkamış adayı Mehmet Seydi Yılmaz, bir başka programda protokolün tüm üyelerinin elini öperek tepkisini gösterdi.



Karkamış ilçesinde seçim gezileri kapsamında mevcut Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın elini öpen Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz, muhalefet parti temsilcilerinin sert eleştirilerinin hedefi olmuştu. Belediye Başkan adayı Yılmaz,Karkamış’taki son mitinginde hakkındaki eleştiri ve tepkilere yine el öperek cevap verdi. Mikrofonu eline alan Yılmaz, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’li milletvekili ile parti yöneticileri tek tek anons ederek, elini öpmek istedi. Milletvekili ve parti yöneticilerinin çoğunun elini öptürmek istemediği Yılmaz, bazı yöneticilerin elini öpmeyi başardı. Yılmaz tepkilere ise, "Barak ovalarından geldik. Sıramıza göre, yavaş yavaş, en alttan geldik. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. El öpmekle aşınmaz." diye konuştu.



Öte yandan mitinge Yılmaz’ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, her iki partinin milletvekilleri, yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül: FETÖ bitti denemez
    1. Adalet Bakanı Gül: FETÖ bitti denemez
    2. "Mesele, memleket meselesidir"
    3. Galatasaray'dan UEFA müjdesi
    4. Türk uzmanlardan Pakistan'da kültür..
    5. Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen..
    6. Samsun’da şüpheli ölüm
    7. Avrupa Karate Şampiyonası
    8. Milletvekili Aydın’dan, Kahta..
    9. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    10. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Brexit..
    11. Türkiye altyapı yatırımları için büyük..
    12. Evde yemek projesi yüzleri güldürüyor
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a..
    14. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    15. Bu hafta borsa, altın ve avro..
    16. Suriye'de halk ayaklandı: Golan..
    17. AK Parti'nin Çekmeköy mitingi
    18. Öğrenciler, Huzurevini ziyaret ederek..
    19. Yeditepe Üniversitesi Gıda İşletme..
    20. 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!