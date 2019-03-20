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El Nusra üyesi, Bursa'da yakalandı

İçişleri Bakanlğınca yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan, El Nusra üyesi olan Azerbaycan uyruklu şahıs, Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
El Nusra üyesi, Bursa'da yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra üyesi olduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu I.S., yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde bir evde, bir süphelinin saklandığını tespit etti. Ekipler yoğunluk güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, İçişleri Bakanlğınca yurda giriş ve çıkış yasağı bulunan ve El Nusra üyesi olan Azerbaycan uyruklu I.S., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan I.S., Bursa İl Jandarma Karakoluna götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:49
  1. Bursa
  2. terör operasyonu
  3. El Nusra Örgütü
  4. El Nusra Üyesi

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