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El Mücib ne demek? El Mücib anlamı nedir?

Allah'ın (c.c.) isimlerinden ve derin manalar taşıyan El-Mucîb'i sizler için araştırdık. Peki ama El-Mucîb ne demektir? El-Mucîb'in anlamı nedir? İşte detaylar..

18 Ekim 2019 Cuma 16:06
El Mücib ne demek? El Mücib anlamı nedir?

Allah'ın (c.c.) isimlerinden ve derin manalar taşıyan El-Mucîb'i sizler için araştırdık. Peki ama El-Mucîb ne demektir? El-Mucîb'in anlamı nedir? İşte detaylar..

“Kullarım Beni sana soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim…“
Bakara Suresi : 186. Ayet

El-Mucîb: Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt verendir. Kulların dua ettiğinde ona cevap verip kabul edendir. Dua edildiğinde kuluna cevap verip istediği şeyleri karşılıksız koymayandır.

Ellerimizi açıp dua ettiğimizde bizi kapısından boş çevirmeyerek dualarımızı kabul eden yüce yaratıcımızdır. 

El-Mucib: (Dualara icabet eden): Allahü Teâlâ, kul’u dua ettiğinde ona cevap verip tüm dilek ve muradlarını veren demektir.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:06
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