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El-Melik ne demek? El-Melik anlamı nedir?

Allah'ın 99 isminden biri olan ve anlamı oldukça merak edilen El-Melik ismini sizler için derledik. Peki ama El-Melik ne anlama geliyor? El-Melik ne demek? işte detaylar...

18 Ekim 2019 Cuma 10:49
El-Melik ne demek? El-Melik anlamı nedir?

Allah'ın 99 isminden biri olan ve anlamı oldukça merak edilen El-Melik ismini sizler için derledik. Peki ama El-Melik ne anlama geliyor? El-Melik ne demek? işte detaylar...

El-Melik'in anlamı Mülkün yegane sahibi ve maliki anlamına gelir. Bütün kâinatın mutlak ve hakiki sahibi ve mutasarrıfı, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan.

El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur.  Allah'a yapılacak dualar ve niyazlar, ondan istenecek her şey insanlara izzet ve şeref kazandırır. İnsana verilecek olan bir şey insan eliyle de gerçekleşse, bunu yapan yine Allah'tır.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:49
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