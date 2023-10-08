  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Türkiye’nin en ucuz SUV modelleri belli oldu! İşte teknik özellikleri ve fiyatı

CHP vesayetin yanında

Kongrede Kaftancıoğlu'na büyük şok

Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyerek açıkladı

Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?

İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Başka ülke yapsa neler olurdu neler! Başörtüsü yasakçısı Fransa’ya çıt yok

İsrail’e saldırılarda şok “İran” detayı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Meclis Başkanı Kurtulmuş: “Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir”
Gündem El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!
Gündem

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 21:37:00 -
El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna çok net harekatı uyarısında bulundu.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa operasyonuna saldırıyla karşılık veren siyonist İsrail'e önemli bir uyarı geldi.

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, siyonistleri şöyle uyardı:

"Gazze’ye karadan gelirseniz dört seçeneğiniz var

- ya öldürüleceksiniz
- ya yakalanacaksınız
- ya sakatlanacaksınız
- ya da sonsuza kadar psikolojiniz bozuk yaşamaya çalışacaksınız.”

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği
Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Gündem

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı
İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı

Dünya

İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı

Ursula von der Leyen'e İsrail tepkisi: Çeneni kapat
Ursula von der Leyen'e İsrail tepkisi: Çeneni kapat

Dünya

Ursula von der Leyen'e İsrail tepkisi: Çeneni kapat

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!
İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

Dünya

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23