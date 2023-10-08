El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna çok net harekatı uyarısında bulundu.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa operasyonuna saldırıyla karşılık veren siyonist İsrail'e önemli bir uyarı geldi.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, siyonistleri şöyle uyardı:
"Gazze’ye karadan gelirseniz dört seçeneğiniz var
- ya öldürüleceksiniz
- ya yakalanacaksınız
- ya sakatlanacaksınız
- ya da sonsuza kadar psikolojiniz bozuk yaşamaya çalışacaksınız.”
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