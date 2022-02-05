"El Kaide, Rus askeri kaçırdı" iddiası
El Kaide'nin, Mali'de Rus paralı askeri kaçırdığı ileri sürüldü.
Mali'de Rus paralı asker firması Wagner ile bağlantılı iki askerin El Kaide bağlantılı gruplarca esir alındığı öne sürüldü.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, El Kaide'nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'e (CNİM) karşı yürütülen operasyonlar sırasında iki Rus vatandaşı paralı askerin yakalanarak esir alındı.
Cunta yönetimi, darbe sonrasında hızla Rusya'ya yaklaşmış, Rus paralı asker firması Wagner'i de ülkeye davet etmişti.
Bu durum ABD ve Fransa ile cunta yönetiminin arasını açmış, Fransa ülkedeki birçok noktadan çekilmişti.
Kaynak: Mepa News