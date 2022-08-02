El-Kaide lideri Zevahiri kimdir? El-Kaide lideri Eymen Zavahir öldürüldü mü?

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

Eymen ez-Zevahiri kimdir?

Eymen ez-Zevahiri, 19 Haziran 1951 tarihinde Kahire'de doğdu. Genel cerrahi uzmanı, tıp doktoru ve el-Kaide'nin şu anki lideridir. Eşi ve altı çocuğundan üçü Afganistan'da 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001 sonlarında gerçekleşen bir hava saldırısında öldürüldü. Ancak öldü haberinden sonra birçok kez konuşmaları ve video kayıtları yayınlandı. 2 Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in ölümüyle birlikte El-Kaide'nin yeni lideri olduğu öne sürülmüş, bu 16 Haziran günü El-Kaide'den yapılan bir basın bildirisiyle doğrulanmıştı. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ez-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verene 25 milyon dolar ödül vadetmişti.

Eymen ez-Zevahiri, Kahire'de tıp okudu. Başarılı bir şekilde çalışmalarını 1974 yılında tamamladı. Üç yıl boyunca Mısır ordusunda cerrah olarak görev aldı. Bundan sonra Kahire'deki bir hastanede çalıştı. 1980 ve 1981 yıllarında Eymen ez-Zevahiri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'ne yardım etmek amacıyla Pakistan'a gitti. Eymen ez-Zevahiri, çok sayıda El-Kaide raporları dahil birkaç eserin yazarıdır. Arapça, İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir. Zevahiri 2 Ağustos'ta ABD tarafından Afganistan'da düzenlenen saldırı sonrası öldüğü iddia edildi.