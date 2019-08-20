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El freni çekilmeyen aracın önüne atladı olası bir faciayı önledi

Afyonkarahisar’da bir araç sürücüsünün el frenini çekmeden park edip uzaklaştığı araç hareket edince, yoldan geçen başka bir vatandaş aracın önüne geçerek eliyle durdurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 10:17
El freni çekilmeyen aracın önüne atladı olası bir faciayı önledi

Afyonkarahisar kent merkezinde bir otomobili ile bir marketin önüne duran bir sürücü aracının el frenini çekmeden aracı park edip indi.

Bir süre sonra araç hareket etmeye başlayınca yoldan geçen başka bir vatandaş olası bir kazaya sebebiyet vermemesi için önüne geçip eliyle aracı durdurdu.

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf sonrası duyarlı vatandaşın bu davranışı büyük takdir topladı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:17
  1. Afyonkarahisar
  2. el freni
  3. otomobil

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