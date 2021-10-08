El-Ezher'den işgal rejiminin "Sessizce ibadet" kararına tepki

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, siyonistlerin Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs'ü Yahudileştirme girişimlerinin başarısız olmaya mahkum olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist yargının Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı verme kararı, uluslararası sözleşmeleri ve insani normları hiçe saymak ve dünyadaki Müslümanların duygularını alenen kışkırtan açık bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

"Ezher, Siyonistlere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı veren Siyonist mahkemenin kararını en sert şekilde kınıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, uluslararası topluma, işgal rejiminin, Mescid-i Aksa ve Filistin'in ibadethanelerine yönelik ihlallerine karşı her türlü önlemi alma, mazlum Filistin halkına verdiği meşru mücadeleyi destekleme çağrısında bulunuldu.





