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Dünya El-Ezher'den işgal rejiminin "Sessizce ibadet" kararına tepki
Dünya

El-Ezher'den işgal rejiminin "Sessizce ibadet" kararına tepki

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, siyonist işgal rejiminin sözde mahkemesinin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 23:48:00 -
El-Ezher'den işgal rejiminin "Sessizce ibadet" kararına tepki

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, siyonistlerin Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs'ü Yahudileştirme girişimlerinin başarısız olmaya mahkum olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist yargının Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı verme kararı, uluslararası sözleşmeleri ve insani normları hiçe saymak ve dünyadaki Müslümanların duygularını alenen kışkırtan açık bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

"Ezher, Siyonistlere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı veren Siyonist mahkemenin kararını en sert şekilde kınıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, uluslararası topluma, işgal rejiminin, Mescid-i Aksa ve Filistin'in ibadethanelerine yönelik ihlallerine karşı her türlü önlemi alma, mazlum Filistin halkına verdiği meşru mücadeleyi destekleme çağrısında bulunuldu. 



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