El emeği ürünleri satarak 72 engelli vatandaşa sandalye hediye etti

ŞIRNAK (İHA) – İstanbul’da yaşayan bedensel engelli Gamze Elibol, el sanatları atölyesinde ürettiği ürünleri satarak, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 72 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

İstanbul’da ikamet eden ve 37 yıldır bedensel engelli olan Gamze Elibol, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engellilere tekerlekli sandalye hediye ediyor. Eşiyle birlikte İstanbul’da el sanatları atölyesinde ürettiği ürünleri satarak engelliler için tekerlekli sandalye alan Elibol, her ay ülkenin farklı illerine giderek, yanında götürdüğü tekerlekli sandalyeleri engellilere hediye ediyor.

Son olarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde gelen Elibol, özel bir rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla 72 bedensel ve zihinsel engelliyi sevindirdi. Çoğunluğu çocuk olan engellilerin ve ailelerinin sevinci yüzlerine yansıdı. Tekerlekli sandalyelerin dağıtımı esnasında engelli öğrencilerle bire bir ilgilenen Engelsiz Sanat ve Kültür Merkezi ve Engelsiz Amazonlar Sanat Evi Kurucu Başkanı ve Müdiresi Gamze Elibol çocukların sevincine ortak oldu.

Gamze Elibol yaptığı açıklamada yaklaşık 17 yıldır sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Engelsiz Sanat ve Kültür Merkezi ve Engelsiz Amazonlar Sanat Evi’ni kurduğunu ve buradan elde ettiği gelir ile engellilere yardım ettiğini belirtti. Gamze Elibol şunları dedi: “37 yıldır bedensel engelliyim. Profesyonel olarak dans ediyorum, yaptığım el sanatları ürünleriyle birlikte engelli çocuklara tekerlekli sandalye ve eğitim bursu vermeye çalışıyorum. Hedefim engelli çocukların ileride özgürleşmesi. Sosyal sorumluluk adı altında projelerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Sadece yardım toplayan, eğitim seviyesi düşük engelliler değil, ayakları üzerinde durabilen lider engelli gençler istiyorum. Şu an Şırnak’tayım, 72 tane tekerlekli sandalye getirdik. Hem gönüllülerimize, hem destek verenlere buradan teşekkür ediyorum. El sanatlarının vermiş olduğu verim sonrasında engelli çocukların hayatına dokunmak için her geçen gün daha fazla yol kat ediyoruz. Ben engelli olmamdan ziyade, gençlere nasıl örnek olabilirim çabasındayım. Bunun için Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Her ay kendimize bir sosyal sorumluluk projesi ve bunun yanında da bir il belirliyoruz. Şırnak’a daha önce hiç gelmemiştim, geldiğim için çok mutluyum.”

Engelli annesi Habile Şayık ise, kızının 6 yaşında olduğunu ve yüzde 97 bedensel engelli, olduğu tekerlekli sandalyesi olmadığını, kendilerine yardımcı olan Gamze hanıma teşekkür ettiklerini söyledi.

Engelli annesi Gurbet Umaç da, maddi imkanları olmadığı için tekerlekli sandalye alamadıklarını belirterek, “Gamze hanım İstanbul’da getirdi bize. Çok memnun olduk, Allah razı olsun” diye konuştu.