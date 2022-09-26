El emeği göz nuru ürünlere ilgi yoğun

Erdoğan Gül

Ordu Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla büyük takdir topluyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadınların ev ekonomilerine katkı verecek çalışmaları da ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete sunduğu El Emeği Çarşısı’yla kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sunuyor. Büyükşehir Belediyesi el emeği çarşılarında satış yapan kadınlardan herhangi bir ücret almadan pazar sorunlarını da ortadan kaldırmış oluyor.

Kurulduğu günden bu yana 44 bin 245 kişi tarafından ziyaret edilen çarşıda periyodik aralıklarla dönüşümlü olarak ürünlerini sergileyen Ordulu kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerden 1 milyon 300 bin TL’lik satış yaptı.

Kadınlar üreterek aile ekonomisine katkı sunuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde kurulan El Emeği Çarşısı’nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı’nda tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare-yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amugurimi oyuncaklar satışa sunuluyor.

Altınordu ve Ünye ilçelerinde birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı pazar günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.​