Medical Park Hastaneler Grubu Göztepe Hastane Kompleksi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün, el egzaması hakkında bilgi verdi. El egzaması neden olur? İşte yanıtı...

En sık görülen cilt hastalıkları içinde yer alan el egzaması, özellikle ev kadınlarının korkulu rüyası. Kaşıntı, kızarıklık, deride kabuklanma ve su kabarcıkları şeklinde kendini gösteren el egzaması, kendi alacağınız basit bazı önlemler ve doktorunuzun önereceği birkaç aylık tedaviyle ortadan kalkıyor. Medical Park Hastaneler Grubu Göztepe Hastane Kompleksi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün, egzamayla ilgili sorularımızı yanıtladı.

EL EGZAMALARI NEDEN OLUR?

Ellerimiz sürekli dış ortamla temas halindedir. Bazı kişilerin elleri normal günlük aktivitelere karşı daha duyarlıdır ve kolayca tahriş olurlar. El egzamalarının çoğu bu nedenledir. Daha nadiren ellere temas eden bazı maddelere karşı alerji olabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ellerde kuruluk, çatlama, soyulma, parmak izlerinde silinme, sızlama şeklinde ortaya çıkar.

DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Su, sabun, deterjan ve temizlik maddeleri deriyi en sık tahriş eden ajanlardır.El egzamaları bu nedenle özellikle ev kadınları, ahçılar, temizlik işçileri ve elleri su ile fazla temas eden kişilerde daha fazla görülür.

EL EGZAMASININ NEDENİNİ NASIL BİLEBİLİRİZ?

Alerjik el egzamaları daha çok mesleğe bağlı olarak ortaya çıkar. İnşaat işçilerinde çimentoya, kuaförlerde saç boyalarına, sağlık personelinde eldivenlerde bulunan latekse karşı allerji görülebilir. Şüpheli durumlarda nedeni saptamak için alerji testleri yapılabilir.

EL EGZAMASINDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Korunma ve tedavi de en önemli nokta tahriş edici su ve deterjan gibi maddelerden kaçınmaktır. Egzama allerjik ise bu maddelerle teması önlemek gerekir.

BULAŞIKTA ELDİVEN KULLANMAK GEREKİR Mİ?

Eldiven kullanmak gereklidir ama elleri terletebildiği için pamuk astarlı eldivenler tercih edilmeli, arada bir eldivenler çıkarılarak eller havalandırılmalıdır.

NEMLENDİRİCİ EL KREMLERİ FAYDA SAĞLAR MI?

Nemlendiricilerin kullanılması cildin yıkama ile kaybettiği doğal yağları yerine koyma açısından çok faydalıdır. Ancak bazı el kremleri, parfüm ve tahriş edici başka maddeler içerebilir ve alerjik kişilerde sorun olabilir, bu hastaların doktorlarına danışmaları gerekir. Nemlendiriciler suyla her temas sonrası ve cilt kuru hissedildikçe ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır.

EL EGZAMASI OLANLAR MUTFAKTA NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Eller sudan korunmalıdır. Aşırı sıcak ve soğuk su yerine , ılık su tercih edilmeli. Ellerin hangi sıklıkta ıslandığı ıslanma süresinden önemlidir. Saplı fırçalar ve süngerler faydalı olabilir. Taze meyve ve sebzelerin öz suları da şikayetleri arttırabilir.Özellikle yemek yaparken bunlarla doğrudan temastan kaçınılmalıdır.

EL EGZAMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

El egzeması tedavisinde en çok kortizonlu kremler kullanılır ancak bunlarında uzun vadede yan etkileri olabilir. Bu yüzden günlük el kremi şeklinde devamlı kullanılmamalı ve tedavi doktor kontrolünde yapılmalıdır.

EL EGZAMASI TEKRARLAR MI?

Tekrarlayabilir. Hastalığın tekrarlamaması için hastanın korunma yöntemlerine dikkat etmesi şarttır. Egzama şiddetliyse hastanın yaşam şeklini, işini değiştirmesi bile gerekebilir.

ELLERİN KORUNMASI GERÇEKTEN ÖNEMLİ MİDİR?

Ellerinizin normale dönmesi birkaç ayı alabilir. Ellerinizdeki bu döküntünün geçmesi ve tekrar etmemesi için şu kurallara uyulmalıdır:

Ellerinizi sabun, deterjan ve diğer kimyasallardan, marketlerde ve eczanelerde satılan alerjik olmayan eldivenler kullanarak koruyun. Bu eldivenlerden birkaç çift alarak, banyo, mutfak ve çamaşırda farklı eldivenler kullanın. Eldivenleriniz delindiğinde yenileriyle değiştiriniz.

Eldivenleri işiniz bittikten sonra kurulayınız. Sebze ve meyvelerle özellikle yemek yaparken ellerin direkt temasından mümkün olduğunca kaçının.

Bulaşık makinesi kullanın. Giysileri ve bulaşıkları elle yıkamaktan kaçınınız.

Ellerinizi ılık su ve hafif sabunlarla yıkayınız ve yıkarken yüzüğünüzü çıkarın. Çünkü yüzük altında biriken sabun egzamanızı şiddetlendirebilir.

Soğuk havalarda dışarı çıkarken deriyi kurumaktan koruyan eldivenler giyin, ellerinizi yumuşak tutan ürünler kullanın. Bu ürünleri gün boyunca ihtiyacınız oldukça kullanın.