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El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika karıştı

Meksika'da, 'El Chapo' (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar yaşandı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:23

Meksika’nın en büyük uyuşturucu baronu El Chapo Joaquin Guzman’ın oğullarından birini yakalaması ile birlikte Culiacan kentinde adeta savaş çıktı.

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez polis tarafından yakalanınca kartel üyeleri sokakları ateşe verdi. Meksika polisi, can kayıpları yaşanmaması için geri adım atmak durumunda kaldı ve Lopez'i serbest bıraktı.

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da polis dün, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ‘El Chapo'nun oğullarından biri olan Ovidio Guzman Lopez'in kaldığı eve baskın düzenledi. Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından yapılan bu operasyonda Lopez yakalandı.

Güvenlik güçleri geri çekildi

Ancak baskın ordu tipi ağır silahlar taşıyan kartel üyelerinin ortaya çıkmasıyla bir anda tersine döndü. Kartel mensupları yola barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçlerine ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçleri, can kaybı yaşanmaması adına çareyi geri çekilmekte buldu ve Lopez'i de bıraktı.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, “Bölgede daha fazla şiddettan kaçınmak, personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.

Meksika'da iki kez hapisten kaçan 'El Chapo' ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo'nun ikinci evliliğinden dünyaya gelen dört oğlundan biri olarak bilinen 28 yaşındaki Lopez de ABD'de uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor.

El Chapo'nun en az altı çocuğu daha olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 12:23
  1. Meksika
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  3. Ovidio Guzman Lopez
  4. ABD
  5. Ulusal Güvenlik Muhafızları
  6. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo
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  9. El Chapo
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YORUM YAZ

  • ahmetahmet6 dk önce
    haydut abd nin blackwaTer parali askerlerinden 4 u olduruldu diye FELLUCE kentini ve halkini yoketmis bir kaatil surusu ve bolgedeki okyanus otesi yabanci maddelerden biridir

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