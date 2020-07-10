El Cezire muhabirinin o anları gündem oldu! Ayasofya'da ezan bir anda okunmaya başlayınca...
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Alınan karar sonrası Ayasofya'da ilk ezan okundu. Katar merkezli Al Jazeera ise ilk ezanı canlı olarak yayınladı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. İptal kararının ardından ilk ikindi ezanı okundu.
Al Jazeera kanalı Ayasofya'da ilk ezanı canlı olarak dünyaya servis etti.
Muhabir heyecanla izlenimlerini anlatırken ilk ezanın okunması sonrası şaşkınlık yaşadı.
Muhabirin sonrasında susması ve ilk ezanı dinletmesi çok konuşulanlar arasına girdi.
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