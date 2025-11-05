El bombalı TikTok çetesi can alıyor!

Norveç, son dönemde el bombalı saldırı dalgasıyla sarsılıyor. Art arda yaşanan el bombalı saldırıların faillerinin 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar çıkması, ülkeyi şoka uğrattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, bu eylemlerin arkasında "TikTok Çetesi" olarak adlandırılan yeni nesil bir örgütlenmenin olduğunu ortaya çıkardı

Yetkililer, çetelerin sosyal medya platformu TikTok üzerinden özellikle entegrasyon sorunları yaşayan ve savunmasız durumdaki göçmen çocukları hedef aldığını tespit etti. Polise göe bu çeteler, bu platformlar üzerinden kurdukları temasla çocuklara, para karşılığı bombalı saldırı "işleri" teklif ediyor.

Bu yöntemin en somut örneği, Eylül ayında başkent Oslo'nun Bislett bölgesinde bir manikür salonuna düzenlenen el bombalı saldırıyla ortaya çıktı. Ülkede infial yaratan olayın faillerinin 13 yaşındaki iki çocuk olduğu belirlendi.

Polise göre, bu iki çocuğa kaçak patlayıcılar temin edildi ve eylemi gerçekleştirmeleri karşılığında 30 bin Norveç kronu (yaklaşık 2 bin sterlin) ödendi.

Bu saldırı münferit bir olay da değil. Sarpsborg ve Strommen kentlerinde yaşanan benzer patlamalarda da yine 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların "tetikçi" olarak kullanıldığı doğrulandı. Norveçli yetkililer, çocukların suç şebekeleriyle ana iletişim kanalının TikTok olduğunu ve bu yeni nesil tehdide karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

İRAN BAĞLANTILI FOXTROT AĞI ÖNE ÇIKTI

Norveç polisi, saldırıların arkasında İsveç merkezli Foxtrot adlı suç örgütünün bulunduğunu düşünüyor.

Örgütün lideri Rawa Majid’in, “Kürt Tilkisi” olarak bilindiği ve İran rejiminin koruması altında yaşadığı iddia edildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İ"ran’ın uluslararası suç ağlarını pervasızca kullanması, Avrupa’da toplum güvenliğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Foxtrot’un Avrupa genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinde aktif olduğu, İngiltere’nin örgütle bağlantılı isimlere yaptırım uyguladığı biliniyor.

Norveç yasalarına göre 15 yaşın altındaki çocuklar cezai sorumluluk taşımıyor.

VG gazetesine göre, Bislett saldırısına karıştığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuklardan biri, ailesinden gördüğü şiddet nedeniyle çocuk esirgeme kurumunda kalıyordu.

Muhalefet milletvekili Mahmud Farahmand, “Bu çocukların çoğu göçmen kökenli. Hükümet durumu görmezden geldi” dedi.

Norveç polisi, çocukların sosyal medya platformlarında kolayca hedef alınabildiğini belirtti. Telegram ve TikTok gibi uygulamalarda reşit olmayanların, para karşılığı el bombası veya ateşli silahlarla eylem yapmaya teşvik edildiği açıklandı.