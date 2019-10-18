El-Basıt ne demek? El Basıt anlamı nedir?

Dilediğine bolluk veren ve genişleten anlamlarına gelen, Allah'ın (c.c.) isimlerinden olan El-Basıt ismini sizler için araştırdık. El-Basıt ne demek? El-Basit Kur-an'da nerede geçiyor? El-Basit anlamı nedir? İşte detaylar...

Kur-an'da; “Eğer Allah, kullari için rızkı (sınırsız) geniş tutup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, görendir.” şeklinde geçer. (Şura, 27)

Basıt İsminin anlamı;

Ferahlatan, genişleten.

Bâsıt, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten.

Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

Allah’ın, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan yüce yaratıcı olduğunu ifade eder. Allah, insanlara rızık, neşe, rahatlık ve bolluk vererek onlara lütuf ve rahmetiyle muâmele etmektedir