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Aktüel El Bab'ta 25 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Aktüel

El Bab'ta 25 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:14:28 -
El Bab'ta 25 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin El Bab kentinde bombalı eylemde kullanılacağı değerlendirilen yaklaşık 25 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ta, silahlı terör örgütü PKK/YPG/PYD mensupları tarafından Münbiç Bölgesi'nde hazırlandığı belirlenen EYP bulundu.

Şehir merkezinde bombalı eylemde kullanılmasının planlandığı değerlendirilen uzaktan komuta edilebilen bir radyo frekans (UK/RF) ateşleme anahtarıyla metal kutu içerisinde yaklaşık 25 kilogram C4 ile tuzaklanmış EYP'nin, toprağa gömülü olduğu belirtildi.

EYP'nin yerinde etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili yerel savcılığa bilgi verilerek, tahkikata başlandığı bildirildi.

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