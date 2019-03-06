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El Bab’da kültür merkezi açıldı

El Bab’da, DEAŞ’ten kurtuluşunun ikinci yıl dönümünde El Bab Kültür Merkezi açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:29
El Bab’da kültür merkezi açıldı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerin desteği ile teröristlerden arındırılan Suriye’nin Halep şehrinin doğu kesiminde bulunan El Bab’da, DEAŞ’ten kurtuluşunun ikinci yıldönümünde El Bab Kültür Merkezi açıldı. Açılışa Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, çok sayıda Türk askeri temsilci ve Mahalli Meclis Başkanı Cemal Osman katıldı.

 

El Bab Mahalli Meclis Başkanı Cemal Osman, El Bab Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, kültür merkezinin açılışının, hem Fırat Kalkanı Harekatıyla EL Bab’ın DEAŞ’tan kurtulmasının ikinci yıldönümü, hem de Suriye devriminin başlama tarihine rastgeldiğini söyledi.

 

Cemal Osman, Mahalli Meclis olarak şehrin kurtuluşun ardından ilk işlerinin kurtarılan bölgelerde çekirdek tesislerin yapılması olduğunu belirtti. Cemal Osman, mahalli idarenin içinde eğitim, güvenlik, sağlık gibi ana tesisleri meydana getirdiklerini söyledi.

 

Cemal Osman, şimdi önlerinde şehrin en önemli ihtiyacı olan elektrik ve suyun bulunduğunu, bunların da bu yıl içinde tam olarak şehrin hizmetine sunulacağını söyledi.

 

Hürriyet İstikrar Komisyonu Başkanı Münzir El Selal ise, El Bab’ın DEAŞ’ten temizlenmesinin ikinci yılını kutladıklarını söyledi. El Sela, DEAŞ’ın kontrolü altında bulundurduğu her yerde terörist ideolojisini yaymaya çalıştığını, kendilerini desteklemeyenleri idam ettiklerini hatırlattı.

 

Munzir, açılan kültür merkezinde kültür sanat faaliyetleri yapılacağını, gençlere terörizme ve aşırıcılıklara karşı seminerler verileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:29
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