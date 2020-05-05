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Aktüel

El Bab’da bombalı saldırı: 1 ölü

Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:11:56 -
El Bab’da bombalı saldırı: 1 ölü

Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.


Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Yerel kaynaklara göre, terör saldırısının ardından yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.


Hayatını kaybeden sivilin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Kimlik tespitinin ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek.

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