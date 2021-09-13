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Dünya El Bab'da 'bomba' alarmı! Polis harekete geçti
Dünya

El Bab'da 'bomba' alarmı! Polis harekete geçti

Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 18:09:00 -
El Bab'da 'bomba' alarmı! Polis harekete geçti

Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, kontrollü bir şekilde polis ekibi tarafından imha edildi.

Bomba imha edildi

Suriye'nin El Bab kentindeki bir restoranın önüne yerleştirilen bomba, polisi harekete geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, bombanın kontrollü bir şekilde imha edildiği bildirildi.

Patlamanın kilometrelerce uzaklıktan duyulduğu aktarıldı.

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