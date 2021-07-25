El Bab Suriye son dakika El Bab şehitlerinin isimleri açıklandı mı?

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​ Yapılan bu alçak saldırı sonucu vatandaşlar El Bab'da şehit olan kahraman vatan evlatlarının isimlerini aratmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar El Bab şehitlerinin isimlerini yayınlayarak, şehit yakınlarına baş sağlığı mesajı paylaştı.

El Bab şehitlerinin isimleri