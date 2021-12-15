El açması sorina pel tarifi, nasıl yapılır?
Bingöl'ün geleneksel lezzeti sorina pel tarifi.
Peki Bingöl'ün vazgeçilmez yemeği olan sorina pel nasıl yapılır? İşte cevabı...
El açması sorina pel nasıl yapılır?
Malzemeler
- Yufka ekmek
- Yoğurt
- Sarmısak
- Tuz
- Tereyağı
Yapılışı
Pişirilip hazırlanan yufkalar 4-5 cm. dürülür. Dürülen yufkalar hamur tahtası üzerinde 4-5 cm. aralıklarla kesilir. Kesilen parçalar dik gelecek şekilde yan yana sıkı sıkıya dizilir. Dövülen sarımsak yoğurda katılarak sarımsaklı yoğurt işlemi yapılır. Sarımsaklı yoğurt dizilen ekmeğin üstüne dökülür. Daha sonra üzerine kızartılmış tereyağı ilave edilerek yemek servise hazır hale gelir. Afiyet olsun.