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Aktüel Ekvadorlu çift, "yaşayan en yaşlı evliler" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Aktüel

Ekvadorlu çift, "yaşayan en yaşlı evliler" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:51:06 -
Ekvadorlu çift, "yaşayan en yaşlı evliler" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Julio Mora (110) ve Waldramina Quinteros (104) çifti, "yaşayan en yaşlı evliler" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 1910 doğumlu Mora ile 1915 doğumlu Quinteros'u "yaşayan en yaşlı çift" olarak tescilledi.

Her ikisi de emekli öğretmen olan Mora ve Quinteros'un evlilikleri 79 yıldır sürüyor. Halen dünyada daha uzun evlilikler olsa da çift, medeni birliktelikleri süren en yaşlı insanlar olarak kayıtlara geçti.

Çiftin 4 çocuğu ve 11 torunu, torunlarının ise 21 çocuğu ve 1 torunu bulunuyor.

Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen çiftin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geniş aile toplantılarından mahrum kalmaktan müteessir olduğu bildirildi.

Daha önce ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde yaşayan John (107) ve Charlotte Henderson (105) çifti, şubatta "yaşayan en yaşlı çift" olarak Guinness kayıtlarına girmişti.

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