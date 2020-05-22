Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 939'a yükseldi

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 939'a ulaştı.



Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 939'a, vaka sayısı ise 452 artarak 35 bin 306'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 3 bin 557 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.