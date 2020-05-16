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Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 256 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:08:20 -
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 256 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 256 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölüm sayısı 2 bin 594'e yükseldi.

Şu ana kadar 3 bin 433 kişinin iyileştiği Ekvador'da Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 965 artarak 31 bin 467'ye çıktı.

İlk Kovid-19 vakasının 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 14 Mart'ta gerçekleştiği Ekvador, salgın nedeniyle zor günler geçirmişti.

Ülkede Kovid-19 salgınının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Guayaquil'de hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador, salgınla mücadele kapsamında 12 Mart'ta acil durum ilan etmiş ve bu kapsamda günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulmuştu.

Devlet Başkanı Lenin Moreno da Twitter hesabından yaptığı açıklamada acil durumun 16 Mayıs'tan itibaren 30 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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