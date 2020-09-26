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Dünya Ekvador Başkanı bebek cinayetine dur dedi!
Dünya

Ekvador Başkanı bebek cinayetine dur dedi!

Ekvador parlamentosu kürtajı yasallaştıran tasarıyı ağustos ayında onayladı, ancak Başkan Lenin Moreno bu tasarıyı veto etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:22:00 -
Ekvador Başkanı bebek cinayetine dur dedi!

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, tüm tıbbi acil durumlarda kürtajı suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan ve Parlamento tarafından onaylanan tasarıyı geçtiğimiz cuma günü reddetti.

Tasarı, ağustos ayında meclis üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylandı. Tasarıda, hastanelerin ve doktorların bu tür acil durumlar için tedaviyi reddetmesinin yasaklanması da yer alıyordu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilen tasarıyı, Ekvador Parlamentosu bir yıl sonra tekrar incelemeye devam edebilecek.

Sosyal medya hesabından Biyolojik Sağlık Yasasını teknik nedenlerle ve nüfusun mevcut ihtiyaçlarını karşılamadığı için veto ettiğini belirten Başkan Lenin Moreno, herkesi Ekvadorluların sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek yeni bir proje üzerinde çalışmaya davet ettiğini açıkladı.

Ekvador’da 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Ceza Kanununda kürtaja dahil olan herkesin altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirlenmişti. Kadın işlem sırasında ölürse, bunu uygulayan herkes 16 yıl hapisle cezalandırılacaktır.

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Yorumlar

Muhammed Yılmaz

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