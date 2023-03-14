Eksun Gıda halka arz oluyor

Şirket, glütensiz ürünler dahil 200’ü aşkın un çeşidine sahip. Eksun Gıda payları için 15-16-17 Mart’ta 48.90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası Eksun Gıda’nın yüzde 28.63’ü BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın teknolojik ve kurumsal açıdan olgunlaşma sürecini tamamlamalarının ardından halka açılmak için adım attıklarını söyledi. Demir, şöyle konuştu: “Şirketimizde son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında 47 milyon 214 bin TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların ardından ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacağına inandığımız halka arz süreci için gerekli adımları attık. Yarım asrı devirmiş Sinangil Un markamızın yanında glütensiz mamuller pazarının önemli bir oyuncusu olan Gluten Yok markamızla sahip olduğumuz kurumsal yapımızı halka arz süreci ile yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hedeflediğimiz tüm başarıları gerçekleştirmiş köklü bir şirket olarak halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz.”