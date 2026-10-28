Eksim Enerji’den 3. Uçurtma Festivali: Çocuklar Rüzgarın Enerjisiyle Balıkesir’de Buluştu

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını toplumsal fayda odaklı çalışmalarla destekleyen Eksim Enerji, çocuklarda enerji bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Uçurtma Festivali’nin üçüncüsünü Balıkesir Susurluk Rüzgar Enerji Santrali’nde (RES) düzenledi. Etkinlikte çocuklar, rüzgarın gücünü uçurtmalarla deneyimlerken “Yeteri Kadar” projesi kapsamında da atölyelere katıldı. Etkinlik alanında gerçekleştirilen atölyelerde doğa dostu etkinlik uygulamaları ve resim çalışmalarında çocukların hem yaratıcılıklarının gelişmesi hem de çevrenin korunmasına ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflendi.

“Rüzgârın gücünü çocukların hayal dünyasıyla buluşturduk”

Daha önce İzmir Seferihisar ve Amasya Kayadüzü RES’lerde de gerçekleştirilen uçurtma festivalinin Susurluk etabını değerlendiren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalde, Susurluk enerji santralimizde çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sunarken, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan insanlarla güçlü bağlar kurmayı da önemsiyoruz. Uçurtma Festivalimiz de bu yaklaşımımızın en güzel örneklerinden biri olarak devam ediyor. Rüzgarın elektrik üretimindeki gücünü, çocuklarımızın hayal dünyasıyla Susurluk’ta da eğlenceli bir biçimde buluşturduk” dedi.

Uçurtma festivali kapsamında gerçekleşen doğa dostu etkinliklere de değinen Akbay, “Eksim Enerji olarak temiz enerji üretirken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya da odaklanıyoruz. Bu doğrultuda bünyesinde bulunduğumuz Eksim Holding’in hayata geçirdiği ‘Yeteri Kadar’ programının yaklaşımını, daha öncekilerde olduğu gibi bu festivalimize de taşıdık. Etkinlik alanımızda düzenlediğimiz doğa dostu etkinlikler ve resim atölyesiyle çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya koymalarına; çevreyi korumanın ve israftan kaçınmanın önemini eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladık” ifadelerini kullandı.