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Kadın - Aile Ekşili malhıta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay ekşili malhıta çorbası tarifi
Kadın - Aile

Ekşili malhıta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay ekşili malhıta çorbası tarifi

Kilis yöresine ait olan Ekşili malhıta çorbası, lezzetli bir mercimek çorbasıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:53:00 - 2021-11-10 21:43:06
Ekşili malhıta çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay ekşili malhıta çorbası tarifi

Türk mutfağının kışın soğuk günlerinde içilecek olan en güzel yemekleri çorbalardır.  Antep yöresinde ‘eşkili’ veya ‘eşgili’ olarak anılan bu çorbanın pratik ve kolay tarifi.

Malzemeler

  • 1. Kırmızı mercimek
  • 2. Patlıcan
  • 3. Sarımsak
  • 4. Limon
  • 5. Kuru nane
  • 6. Pul biber
  • 7. Zeytinyağı
  • 8. Tuz

Yapılışı

Mercimek ayıklanır, yıkanır. Üzerine su ilave edilir ve kaynatılır. Kaynayınca, soyulmuş küçük küp küp doğranmış patlıcanlar ilave edilir. Afiyet olsun.

 

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