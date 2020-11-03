Ekşili köfte nasıl yapılır? | Ekşili köfte tarifi
En kolay ekşili köfte tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arayanların pek çoğu ekşili köfte tarifini inceliyor. Peki, ekşili köfte nasıl yapılır? | Ekşili köfte malzemeleri | Tam ölçülü ekşili köfte tarifi | En kolay ekşili köfte | Ekşili köfte denenmiş tarif
Ekşili köfte yapılışı | Lezzetli bir akşam yemeği için ekşili köfte tarifini deneyebilirsiniz. Peki, ekşili köfte için hangi malzemeler gerekiyor? | ekşili köfte nasıl yapılır?
Ekşili köfte tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 diş sarımsak
- 8 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
Köftesi için:
- Yarım kilo kıyma
- 1 adet soğan
- Yarım çay bardağı pirinç
- Yarım su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 adet limon suyu
- 3 yemek kaşığı yoğurt
Ekşili köfte nasıl yapılır?
Öncelikle işe köfteyi hazırlayarak başlayabilirsiniz.
Köfte malzemelerini derin bir kaseye alın ve güzelce yoğurun. Unu harca eklemeyin.
Yoğurduğunuz harçtan parçalar koparın ve misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Unu bir tepsiye dökün ve köfteleri bu una bulayın.
Bir tencereye sıvı yağı alın. Küp küp doğradığınız patates, havuç ve sarımsağı kavurun.
Ardından tencereye salçayı ekleyip kavurun.
Tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Su kaynayınca baharatları ilave edin.
Köfteleri tencereye atın.
Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.
Bir kasede yoğurt, yumurta ve limon suyunu çırpın.
Sebze ve köfteler yumuşayınca sudan bir kepçe yoğurtlu kaseye alın.
Ardından ılınan yoğurdu tencereye ekleyin.
Terbiyenin ardından yemeği 10 dakika dapa pişirin.
Afiyet olsun.