Ekşili dolma tarifi nasıl yapılır? Ekşili dolma tarifi
Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz, enfes bir ekşili patlıcan dolması tarifini sizler için derledik. Dilerseniz bu harç ile patates, kabak ve biberlerinizi de doldurabilirsiniz. Peki ama ekşili dolma nasıl yapılır? Çiğden ekşili patlıcan dolması nasıl yapılır? Ekşili kuru patlıcan dolması tarifi...
Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz, enfes bir ekşili patlıcan dolması tarifini sizler için derledik. Dilerseniz bu harç ile patates, kabak ve biberlerinizi de doldurabilirsiniz. Peki ama ekşili dolma nasıl yapılır? Çiğden ekşili patlıcan dolması nasıl yapılır? Ekşili kuru patlıcan dolması tarifi...
Geleneksel lezzetlerimizden biri olan kuru patlıcan dolmasının inceliklerini bu tarifte bulabilirsiniz. Oldukça pratik ve zahmetsizce yapılan bu tarifin malzemelerini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.
Malzemeler
- 250 gram kıyma
- 2 diş sarımsak
- 3-4 adet orta boy kuru soğan
- 1 çay bardağı sumak ekşisi
- 2 su bardağı pirinç
- 1 demet maydanoz
- Karabiber
- Tuz
- Nane
- Sıvı yağ
- 2 dolu yemek kaşığı biber salçası
- 15 adet kuru dolmalık biber
- 15 adet kuru dolmalık patlıcan
Kuru biber ve patlıcan yumuşayıncaya kadar haşlayın ve suyunu süzün.
Tüm iç malzemeleri bir kaba boşaltın üzerine sumak ekşisinin yarısı koyun ve karıştırın.
Biber ve patlıcanlar bu iç ile doldurulup tencereye dizin.
Bir tavada yağ ile salçayı kavurun. Üzerine 1 litre su ve kalan sumak ekşisini ilave edin.
Tencereye dizdiğiniz patlıcanların üzerine gezdirin ve kısık ateşte 45-50 dakika pişirin.