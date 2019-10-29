Ekşili dolma tarifi nasıl yapılır? Ekşili dolma tarifi

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz, enfes bir ekşili patlıcan dolması tarifini sizler için derledik. Dilerseniz bu harç ile patates, kabak ve biberlerinizi de doldurabilirsiniz. Peki ama ekşili dolma nasıl yapılır? Çiğden ekşili patlıcan dolması nasıl yapılır? Ekşili kuru patlıcan dolması tarifi...

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan kuru patlıcan dolmasının inceliklerini bu tarifte bulabilirsiniz. Oldukça pratik ve zahmetsizce yapılan bu tarifin malzemelerini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.

Malzemeler

250 gram kıyma

2 diş sarımsak

3-4 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı sumak ekşisi

2 su bardağı pirinç

1 demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Nane

Sıvı yağ

2 dolu yemek kaşığı biber salçası

15 adet kuru dolmalık biber

15 adet kuru dolmalık patlıcan

Kuru biber ve patlıcan yumuşayıncaya kadar haşlayın ve suyunu süzün.

Tüm iç malzemeleri bir kaba boşaltın üzerine sumak ekşisinin yarısı koyun ve karıştırın.

Biber ve patlıcanlar bu iç ile doldurulup tencereye dizin.

Bir tavada yağ ile salçayı kavurun. Üzerine 1 litre su ve kalan sumak ekşisini ilave edin.