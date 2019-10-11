Eksik sigorta primi hesaplama eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı?

Emekli olmak tüm çalışanların en büyük hayallerinden biridir. Emekli olmak için prime, yaş ve yıl şartı aranmaktadır. 1999 öncesi ve sonrası ilk sigortalı olanlar belirli bir yıla, yaşa ve prim gününe ihtiyaç vardı. Eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı? Yılın eksik yatırılan prim günü çalışma hayatına işler mi?

İlk sigortalanma tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000'dir. 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekir. 5400 gün ile emekli olmak isteyenler ise en erken 2035 yılında kadınlar 61 yaşını, erkekler 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilirler. 3600 gün ile emekli olmak isteyen kadınlar ise 2011 tarihinden sonrası için 58 yaşını, erkekler 60 yaşını tamamlamış iseler emekli olabilirler. 3600 gün ile emeklilik diğerlerinden farklıdır çünkü emeklilik maaşları görece diğerlerinden daha azdır.

Yılın eksik yatırılan prim günü çalışma hayatına işler mi?

5 yıldır çalışıyorum. E-Devlet'ten SGK hizmet dökümüne baktığımda, aylık hep 30 gün yıllık ise 360 gün çalışıyor olarak gözüküyor. O 5 gün çalışma hayatına işler mi?

Sosyal Güvenlik mevzuatımıza göre aylar 30 gün ve haftalar da 7 gün olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bir yıl emeklilik hesabında 360 gün olarak geçiyor. 28 günlük şubat aylarında iki günlük kesinti yapılmadığı gibi 5 günlük ilave de yapılmıyor.

Kadın işçi prim günü eksiğini borçlanarak kapatabilir mi?

Kadın sigortalı açısından bu zaman dilimleri şunlardır:

Ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri,

3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla çocuğun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreler, (Bu sürelerde, kadının uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortasız olması gerekir. Söz konusu seçenekte 6 yıla karşılık gelen prim borçlanması mümkün.

3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Primi silinen biri ne yapmalı | Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur?

Emeklilik prim günü yıl şartı nedir? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Kadınlarda 3600 prim günü emeklilik şartı nedir?

EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?