  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erem Şentürk resmen pestilini çıkarttı! Saraçhane medyasının soytarıları nerede?

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması! "Taksim toplantı ve yürüyüşler için..."

30 yıl aradan sonra bir ilk! Sınıra 2 askeri üs kuruldu

“Saadetçiler utanır mı” diye merak ediliyordu! Azıcık da olsa utanmaları varmış! Bu rezilliği de kaldıramazdınız değil mi

Beceriksizlik can yakıyor

Mehmet Şimşek büyük müjdeyi az önce verdi! İşte bu, Türkiye’ye ilaç gibi gelir sayın bakanım

Sosyal tesisler meyhane gibi! CHP’li belediyeler ayyaşların emrinde

MHP’den bütün gündemi alt üst eden hamle! Az önce tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Madem terör örgütü neden yardım gönderdin? Herkes bu soruyu soruyor!

Dünyada hangi ülkenin uçak gemisi var? İşte dünyanın en büyük uçak gemileri!
Gündem Ekşi Sözlük'teki İmamoğlu trollerinden ağır namussuzluk! Minik Edanur için iğrenç sözler!
Gündem

Ekşi Sözlük'teki İmamoğlu trollerinden ağır namussuzluk! Minik Edanur için iğrenç sözler!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 14:57:00 - 2024-04-29 14:58:02

Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmaması nedeniyle su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Küçük kızın yürek burkan ölümü sonrası lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük'te troller iğrenç yorumlar yaptı.

Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmaması nedeniyle su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Küçük kızın yürek burkan ölümü sonrası lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük'te troller iğrenç yorumlar yaptı.

İstanbul Küçükçekmece’de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezercan hayatını kaybetti.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmez personelinin ihmalkarlığının minik bir cana mâl olduğu olayla ilgili lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar yapıldı.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK VE AİLESİ SUÇLANDI

Ekrem İmamoğlu yönetiminin troll ordusu kurduğu belirtilen Ekşi Sözlük’teki nefret lobisi, boğularak hayatını kaybeden küçücük çocuğu ve ailesini suçlamaya kalkıştı.
Ekşi Sözlük sitesinde “İBB’nin çocuk parkında açtığı çukurda ölen çocuk” başlığı altında yapılan yorumlarda ölen Edanur için “Ölerek kurtulmuştur”, “Ülkede herkes üremesin”, “Mangal yapmasaydınız çocuğunuz ölmezdi”, “Ailenin sorumsuzluğu” şeklinde insanlık dışı yorumlar yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23