Ekşi Sözlük'teki İmamoğlu trollerinden ağır namussuzluk! Minik Edanur için iğrenç sözler!
Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmaması nedeniyle su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Küçük kızın yürek burkan ölümü sonrası lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük'te troller iğrenç yorumlar yaptı.
Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmaması nedeniyle su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti. Küçük kızın yürek burkan ölümü sonrası lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük'te troller iğrenç yorumlar yaptı.
İstanbul Küçükçekmece’de İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezercan hayatını kaybetti.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmez personelinin ihmalkarlığının minik bir cana mâl olduğu olayla ilgili lağım çukuruna dönen Ekşi Sözlük’te iğrenç yorumlar yapıldı.
HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK VE AİLESİ SUÇLANDI
Ekrem İmamoğlu yönetiminin troll ordusu kurduğu belirtilen Ekşi Sözlük’teki nefret lobisi, boğularak hayatını kaybeden küçücük çocuğu ve ailesini suçlamaya kalkıştı.
Ekşi Sözlük sitesinde “İBB’nin çocuk parkında açtığı çukurda ölen çocuk” başlığı altında yapılan yorumlarda ölen Edanur için “Ölerek kurtulmuştur”, “Ülkede herkes üremesin”, “Mangal yapmasaydınız çocuğunuz ölmezdi”, “Ailenin sorumsuzluğu” şeklinde insanlık dışı yorumlar yapıldı.
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