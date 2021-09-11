Ekşi Sözlük kapatılacak mı? Ekşi Sözlük kimin?

Ekşi Sözlü, kimliklerini gizleyerek aldıkları anonim hesaplar üzerinden yazdıkları kirli metinler ile Türkiye düşmanlarının ve terör yandaşlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. AK Parti iktidarına karşı ayaklanma çağrısı yaparak halkı galeyana getirmeye çalışan Ekşi Sözlük’te şimdi de şehitlere dil uzatıldı.

İnternet üzerinden nefret tohumları saçan Ekşi Sözlük adlı sitede şehitleri yönelik aşağılık cümleler sarfedildi. Ekşi Sözlük sitesindeki rezilliklerin boyutu inanılmaz boyuta ulaşmasına sessiz kalınması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ekşi Sözlük adlı sitede, açılan başlıklar ve yapılan yorumlar kullanıcılar tarafından tepki çekmeye başladı.

Hakaret karşında adım atılması gerektiğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, yetkililere sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak Twitter'da #EkşiTerörü kapatılsın başlığı açıldı.

Ekşi Sözlük sahibi kim?

Ekşi Sözlük 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturulmuştur. Sedat Kapanoğlu, yaklaşık 16 yıl önce kurduğu ve yıllardır yönettiği Ekşi Sözlük'ten 2015 yılında ayrıldığını açıkladı. Kapanoğlu ABD'de sığındığı biliniyor. Webrazzi'den Merve Kara'nın haberine göre, Ekşi Sözlük'ün yönetimini 2009 yılında Sözlük'e ortak olan Av. Başak Purut üstlendi. Purut kağıt üzerinde tek yetkili olurken, Kapanoğlu ise yeni bir “Ekşi Sözlük projesi” üzerinde çalışacak.