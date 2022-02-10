  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ekşi kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Ekşi kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kremalı kırmızı pancar çorbası rengiyle ve lezzetiyle göz dolduruyor. Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:20:00 - 2022-02-10 23:38:34
Ekşi kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi

Malzemeler

  • 2 Tane orta boy kırmızı pancar
  • 3 Tane orta boy patates
  • 1 Tane havuç
  • 1 Tane soğan
  • 4-5 Diş sarımsak
  • 4-5 Tane Karabiber
  • Bir kaç tane biberiye yaprağı
  • 1/2 (yarım) Çay bardağı sıvı yağ
  • 1 Küçük paket krema
  • 1 Tatlı kaşığı tuz

Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tencereye soğan ve havucu iri doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. Patatesleri ve pancarı aynı şekilde doğrayıp kavurmaya devam edin. Biberiye ve karabiber tanelerini ekleyin. Üzerine 1 litre su ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Çatalla kontrol edip, piştiğinde altını kapatın. Blender ile iyice karıştırın. İçinde hiç tane kalmasın. Ağzını kapatın biraz dinlensin. 1 Kutu kremayı ister içine boşaltınİsterseniz servis yaparken çorbayı tabağa doldurduktan sonra, üzerine kaşıkla koyun. Afiyet olsun.

Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi
Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi

Kadın - Aile

Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay