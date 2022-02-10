Ekşi kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kremalı kırmızı pancar çorbası rengiyle ve lezzetiyle göz dolduruyor. Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi
Malzemeler
- 2 Tane orta boy kırmızı pancar
- 3 Tane orta boy patates
- 1 Tane havuç
- 1 Tane soğan
- 4-5 Diş sarımsak
- 4-5 Tane Karabiber
- Bir kaç tane biberiye yaprağı
- 1/2 (yarım) Çay bardağı sıvı yağ
- 1 Küçük paket krema
- 1 Tatlı kaşığı tuz
Kremalı kırmızı pancar çorbası tarifi nasıl yapılır?
Tencereye soğan ve havucu iri doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. Patatesleri ve pancarı aynı şekilde doğrayıp kavurmaya devam edin. Biberiye ve karabiber tanelerini ekleyin. Üzerine 1 litre su ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Çatalla kontrol edip, piştiğinde altını kapatın. Blender ile iyice karıştırın. İçinde hiç tane kalmasın. Ağzını kapatın biraz dinlensin. 1 Kutu kremayı ister içine boşaltınİsterseniz servis yaparken çorbayı tabağa doldurduktan sonra, üzerine kaşıkla koyun. Afiyet olsun.