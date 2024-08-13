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Gündem Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM'den açıklama geldi
Gündem

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM'den açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 22:08:00 -
Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gün boyunca konuşulan bir adayın 'eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti” iddiası manipülasyondur. Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir. Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti; toplamda 55.75 neti vardır. Adayın puanı hesaplanırken TYT’nin yüzde 40’ı AYT’nin ise yüzde 60’ı alınarak hesaplanmaktadır. Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir." denildi.

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