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Medya Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri
Medya

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:58:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine katılıp belediye bütçesiyle keyif sürenlerden Yavuz Oğhan, CHP'lileri kızdıracak bir pot kırdı.

Oğhan, Halk TV canlı yayınında marifetmiş gibi Roma gezisini anlattı.

Pişkinlikle gelen tepkilere kulak tıkayan Oğhan, programın bir bölümünde Roma Belediye Başkanı'nı eleştirip, İmamoğlu'nu yüceltmek isterken CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

Yavuz Oğhan CHP'lilerin en iyi bildiği iş olan "heykel dikme" üzerinden Roma Belediye Başkanı'nı hedef alarak, şöyle konuştu:

"Roma Belediye Başkanı'nı çok başarısız buldum çünkü parayı heykele yatırmış, her taraf heykel."

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