Ekrem’in yerine gelen Nuri Aslan milletin aklıyla alay ediyor! Bu gurur değil bu hokkabazlık size yeter
Hortumcu Ekrem'den sonra CHP'li İBB koltuğuna oturan Nuri Aslan, halkın temel dertlerine çare üretmek yerine sirk oyunlarına soyundu. Akit TV’de Manşetlerin Dili programında Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’nun sert ifadeleriyle gündeme taşıdığı rezalette, Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinin "sembolik" olarak 1 TL’ye indirilmesi tam bir şark kurnazlığı olarak nitelendirildi. Sarnıcın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredileceğini anlayan CHP’li yönetim, elindeki son kozu "indirim" maskesiyle algı operasyonuna çevirdi.
İstanbul halkı ulaşımdan suya, ekmekten otoparka kadar her gün yeni bir zam haberiyle sarsılırken, İBB Başkan Vekili’nin müze ücretiyle uğraşması samimiyetsizliğin zirvesi oldu. Seçim meydanlarında "Su bir insan hakkıdır, ucuz olacak" diye nutuk atanların, bugün su faturalarını elektrik faturalarıyla yarışır hale getirmesi, milleti canından bezdirdi. Hizmet üretmekten aciz olan zihniyet, temel ihtiyaçları lükse çevirirken 1 liralık biletle takiye yapmaya kalkışıyor.
Ali Karahasanoğlu: "Asıl zamları konuşun"
Akit TV’de "Manşetlerin Dili" programında konuşan Ali Karahasanoğlu, CHP’li yönetimin bu hokkabazlığını yerle bir etti. Vatandaşın cebini yakan gerçek enflasyonun İBB eliyle körüklendiğini belirten Karahasanoğlu, sarnıç girişindeki komik indirimin, halkın sırtındaki ağır zam yükünü gizlemeye yetmeyeceğini vurguladı. Vatandaş ise sosyal medyadan "Suyu bedava yapacaktınız, müzeyi değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.
İBB operasyonunda flaş tutuklama: Van Damme ve Ahmet San'lı film platosu dosyasından skandal fışkırdı!