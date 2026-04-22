Ekrem’in yerine gelen Nuri Aslan milletin aklıyla alay ediyor! Bu gurur değil bu hokkabazlık size yeter

İstanbul halkı ulaşımdan suya, ekmekten otoparka kadar her gün yeni bir zam haberiyle sarsılırken, İBB Başkan Vekili’nin müze ücretiyle uğraşması samimiyetsizliğin zirvesi oldu. Seçim meydanlarında "Su bir insan hakkıdır, ucuz olacak" diye nutuk atanların, bugün su faturalarını elektrik faturalarıyla yarışır hale getirmesi, milleti canından bezdirdi. Hizmet üretmekten aciz olan zihniyet, temel ihtiyaçları lükse çevirirken 1 liralık biletle takiye yapmaya kalkışıyor.

Ali Karahasanoğlu: "Asıl zamları konuşun"

Akit TV’de "Manşetlerin Dili" programında konuşan Ali Karahasanoğlu, CHP’li yönetimin bu hokkabazlığını yerle bir etti. Vatandaşın cebini yakan gerçek enflasyonun İBB eliyle körüklendiğini belirten Karahasanoğlu, sarnıç girişindeki komik indirimin, halkın sırtındaki ağır zam yükünü gizlemeye yetmeyeceğini vurguladı. Vatandaş ise sosyal medyadan "Suyu bedava yapacaktınız, müzeyi değil!" diyerek tepkisini dile getirdi.