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Gündem Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı
Gündem

Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 14:06:00 -

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Çok özenli bir restorasyon ve dönüştürme sürecinin ardından bugün açılışını yaptığımız Beykoz Çubuklu Siloları, İstanbul’un ışıltısına yeni bir renk katacak” diyerek sözde açılış töreni yaptığı Çubuklu Silolarını görmeye gidenler inşaatla karşılaştı. Görevlinin, “Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar” demesi üzerine şok olan vatandaşlar o anları kameraya kaydetti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları’nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şoke oldu.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi.

Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.


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