Ekrem'in şoförleri baltayla birbirine saldırdı! Yaşatacağınız başka İETT rezaleti kaldı mı?
İstanbul’da İETT otobüs şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
CHP Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri yeni bir rezaletle gündeme geldi.
Sabah saatlerinde Fatih ilçesi Milliyet Caddesi’nde yaşanan olayda, seyir halinde olan İETT otobüsü başka bir otobüsün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer İETT şoförüne saldırdı.
Otobüsün camını kıran şoförü yolcular zor sakinleştirdi. Camı kırılan otobüste bulunan yolcular da büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şoförleri ifadeleri alınması için karakola götürdü.
Otobüsler de yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.
Sosyal Medya
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Üfleyerek otobüs söndürmeye çalışan İETT şoförü
{relation id:1759930 slug:'istanbul-kimlere-emanet-iettde-b-sinifi-ehliyetli-otobus-soforu-skandali'}