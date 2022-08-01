Ekrem’in sarhoş müdürü ehliyetini kaptırdı

Seçim öncesi sürekli liyakat nutukları atan, göreve geldikten sonra kıdemli personeli işten atarak yerine yandaşlarını dolduran CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB’de rezaletlerin sonu gelmiyor. Son olarak İstanbul Şişli’de Sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde fuhuş rezaletinin yaşandığı İBB’de, şimdi de alkollü araç kullanma skandalı patlak verdi.

Belediyenin kiralık araçları sarhoşların emrinde

Göreve gelir gelmez AK Partili İBB yönetiminin millete hizmet için kullandığı kiralık araçları Yenikapı’ya çekerek israf algısı oluşturan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, kendi döneminde kiralanan araçlarda her türlü rezalete imza atıyor. CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB Medya A.Ş. Yöneticisi İnan Çeliker’in, kendisine belediye tarafından tahsis edilen kiralık aracı alkollü olarak kullandığı ortaya çıktı. 18 Mayıs 2022’de, İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı’ndan Taksim yönüne hareket eden Çeliker’in aracının durdurulduğu ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Uzun süre alkol metreye üflememek için direnen CHP’li Çeliker’e, alkollü ve uyuşturucu madde ile araç kullanmayı kapsayan 48/9. maddeden işlem uygulandığı öğrenildi.

Polise uzun süre direndi ehliyetine el konuldu

İstanbul Beylikdüzü merkezli SMK filo oto kiralama şirketine ait 34 DFV 140 plakalı araçla suçüstü olan ve polise mukavemet gösteren Çeliker’in ehliyetine 1 yıl süreyle el konulduğu belirtildi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız CHP’li İnan Çeliker, toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşme talebimizi reddetti. Not bırakmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlamadı. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan İlçe Örgütü’nde çeşitli görevlerde bulunan Çeliker, 23 Haziran 2019 tekrar seçimlerinin ardından, Murat Ongun‘un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu üyeliğine paraşütle atanmıştı.

Akit'in ulaştığı firma aracın kiralandığını doğruladı

Öte yandan; Akit’in ulaştığı SMK filo oto kiralama şirketi yetkilileri ise, 34 DFV 140 plakalı Fiat Egea markalı aracın kendilerinin olduğu ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine kiraladığını doğruladı.