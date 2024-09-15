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Ekrem’in otobüsleri son sürat! Faciadan dönüldü! Vatandaş isyan etti: Çare istiyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 14:00:00 -

Başakşehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iddiaya göre hızla gelen İETT otobüsü önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından ise özel bir sitenin güvenlik kulübesine çarptı. Kazadan saniyeler önce güvenlik görevlisinin devriye atmak için kulübeden ayrılması yaşanabilecek can kaybının önüne geçti.

Olay, sabah 8 saatlerinde Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1’inci kısım Fırat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde hızla seyreden 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yaptı. Ancak duramayan otobüs yolda kaymaya başladı. Savrulan İETT otobüsü orta refüjdeki tabelaya çarptıktan sonra ilk olarak park halinde bulunan İrem Odabaşı’na ait 48 AV 085 plakalı otomobile, ardından ise güvenlik kulübesine çarptı.

Kazadan saniyeler önce, güvenlik görevlisinin devriye atmak için güvenlik kulübesinden ayrılmış olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve sitenin güvenli kulübesinde maddi hasar meydana geldi.


Otobüsün çarptığı otomobilin sahibi Avukat İrem Odabaşı, “Bu bölgede oturuyorum. Burada sürekli kaza oluyor. Yokuş aşağı olduğu için insanlar çok hızlı geliyorlar. Bugün de benim aracım tam buradaydı maalesef. Belediye otobüsü hızını alamayarak arabama çarptı ve güvenlik kulübesini yıktı. Burada güvenlik kulübesinde güvenlik olabilirdi. Ben de arabaya biniyor olabilirdim. Büyük bir kaza atlattık açıkçası. Çare istiyoruz buraya çok sık kaza oluyor. Sabah 8 sıralarında oldu. Ben ona uyandım geldim. Kazayı görmedim ama tahminim otobüsler çok süratli geliyor. Aşağıda durak var onun için fren yapmak istediğinde kaydı diye düşünüyorum" dedi.

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