Ekrem’in niyeti tarihî yalıları da satmakmış

Seçimden önce ‘İstanbul’un kaynakları kendine yeter’ diyerek algı yürüten, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra belediyenin kaynaklarını har vurup harman savuran İmamoğlu yönetiminin, mülkiyeti İBB’de olduğu dönemde Beşiktaş Ortaköy’de bulunan tarihi Fehime Sultan ile Hatice Sultan yalılarının satışı için Kültür Bakanlığı’ndan onay istediği öğrenildi.

Fehime Sultan Yalısı

İBB’ye bağlı Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, 1. derecede korunması gereken kültür varlığı konumundaki yalıların satışının düşünüldüğü ve bu hususta kurulun görüşünün İBB yönetimine bildirilmesi talep edildiği öğrenildi. THY ve DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin 2040 yılına kadar sözleşmeli kiracısı olduğu tarihi yalılara yönelik skandal plan, akıllara kaynak oluşturmak amacıyla şimdiye kadar aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler ve cami yapımına tahsis edilen arazilerinde olduğu toplamda 656 parsel için satış kararı alan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun benzer satışlarını getirdi.

Hatice Sultan Yalısı

5 yıldızlı otel de var yalı da

“Ekrem, İstanbul’u babasının malı gibi satıyor” dedirten taşınmaz satışlarından bazıları şöyle:

Geçtiğimiz ay kaynak temini için Kartal Yakacık Mahallesi, Pendik Şeyhli Mahallesi, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi ve Kağıthane Merkez, Talatpaşa ile Gürsel mahallelerinde bulunan İBB’ye ait çeşitli büyüklükteki taşınmazların satışı için Meclis’ten onay alan İmamoğlu, önceki gün yapılan ekim ayı oturumunda,

Üsküdar İcadiye Mahallesi, Zeytinburnu Sümer Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Şişli Gülbahar Mahallesi, Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi, Sultangazi Mahmutbey Mahallesi, Tuzla Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Kağıthane Merkez Mahallesi ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’ndeki parsel ve hisselerin satışı için onay istedi.

İBB’yi borç alamayacak hale getiren İmamoğlu, Boğaz’a nazır vaziyetteki 63 dönümlük Swiss Otel arazisini satışa çıkardı.

Belediye binasını bile sattı

CHP’li Ekrem İmamoğlu, piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan Merter’deki ek hizmet binası ve katlı otoparkını piyasa değerinin 3’te 1 fiyatı olan 147 milyon TL’ye yandaşlara peşkeş çekerken, skandal satış AK Parti İstanbul Yönetiminin çabalarıyla iptal edildi.

İBB’nin elindeki en değerli arazilerden biri olan Şile Kumbaba’daki 19 bin metrekare alanı yaklaşık 23 milyon TL muhammen bedelle satışa sunan CHP’li yönetim, Alibeyköy İlçesi’nde bulunan ‘Barış Manço Parkı’nı da elden çıkarmak istedi.

Hizmet yok israf var

Kamuya ait taşınmazların ederinin çok çok altında satışa sunulmasını Akit’de değerlendiren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Belediyenin elinde satılabilir hatta bazı satılamaz yerler dâhil her şeyi satmaya çalışıyor. Bu çerçevede satış için talep ettiği yerler arasında çocuk oyun alanı, cami yeri, metro istasyonu alanı, okul arsası olan yerler bile var.

Biz bunlarla ilgili bazı satışlara karşı çıktık fakat CHP’li yönetim şu ana kadar 600 civarında parselin satışı için meclisten yetki aldı. Belediyenin elinde ne varsa satıp bir an önce paraya çevirip o parayı da kendi planına göre harcamak istiyor. Harcamaları da nereye yaptığını hepimiz biliyoruz. Konserlere, reklama yani kendisini Türkiye gündemine getirecek şeylere harcama yapıyor. Hizmete yönelik harcama söz konusu değil. Metro yapıyorum diyor metroları borçlanmayla yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar doğru dürüst hizmet de söz konusu değil zaten.”

AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz ise, şunları ifade etti: “İBB ciddi bir bütçeye sahip. Buna rağmen gayrimenkulleri satan, metroları yapmak için yurt dışından kredi talep eden, adeta müflis bir tüccar zihniyetiyle büyükşehir yönetiliyor. El konuldu dedikleri Fehime Sultan ile Hatice Sultan yalısını bile satmaya çalışmış. Burada 7 milyar liralık bir bütçe söz konusu. Aslında bu kadar büyük bütçelerle, yurtdışından alınan devasa kredilerle beraber aslında büyük hizmetlerin ortaya çıkması lazım ama gördüğümüz ufak tefek küçük hizmetler var. Bunlar ilçe düzeyinde hizmetler. Bu kadar böyle dış finansman, borçlanma planları yapan büyükşehir belediyesi bırakın hizmeti, bütçeyi bile Meclis’e sunamadı. Bu bizim öngörümüz ama şunu söyleyebilirim büyükşehir belediyesi iflas etmiş durumda.”

İstanbul'un tarihi hazineleri

Ekrem’in Beşiktaş Ortaköy’de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarıyla ilgili sinsi planını da değerlendiren Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Fehime Sultan ile Hatice Sultan yalısında 7 milyar liralık bir bütçe söz konusu. Daha önce THY ile DO&CO’ya yurt dışından böyle teklifler gelmiş. Tabii onlar kabul etmemişler. Edemezler de zaten. Kiracı malı satamaz. Haliyle onlar da maliki olan İBB kapısını çalmışlar. Hatta büyükşehirle bu konuda da anlaşma yapılmış. Basın açıklamasında 7 milyar liralık değer çalışması yaptırdıklarını ifade ediyor. Satmak niyetinde oldukları oradan belliydi. Mesele net değildi ama 7 milyarlık bir rant söz konusuydu. Orada gelecek finansmanı da bir projeye tahsis edilmiş para olmadığı için istediği yere harcayabilecekti. Komisyon kararıyla yalıların hazineye devredilmesiyle aslında İstanbul’un tarihi hazineleri korunmuş oldu.”