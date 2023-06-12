Ekrem'in liyakatsizleri İstanbul'u yakıyor

AK Partili İBB yönetimince yapılan liyakatli atamalar, modern donanım desteği ve düzenli eğitimlerle ‘dünyanın en iyi ilk 10 itfaiyesi’ arasına girme başarısı gösteren İstanbul İtfaiyesi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelişiyle birlikte resmen tel tel dökülüyor. Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında 27 Nisan’da meydana gelen yangını 60 saatte söndüremeyen ve 30 yıllık birikimlerimizin kül olmasını seyreden CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, şimdi de Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesindeki 6 katlı iş hanının çatı katında çıkan yangını eline yüzüne bulaştırdı. TSK’dan albay rütbesiyle emekli olan ve CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüten Remzi Albayrak’ın Daire Başkanlığını yaptığı İstanbul İtfaiyesine bağlı Başakşehir İtfaiye Grup Amirliğine 3 km mesafedeki yangına neredeyse yarım saatlik gecikmeyle müdahale eden itfaiye ekipleri, plastik, kırtasiye ve mobilya malzemelerinin yer aldığı iş hanındaki yangını 2 günde söndüremedi.

Polis TOMA'ları devreye girdi

İtfaiyenin aciz kaldığı yangını söndürmek için devreye Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Müdahale Araçları (TOMA) girerken, yangından ağır hasar alan binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Önceki gün saat 16:00 sıralarında başlayan ve saatlerce süren müdahaleye rağmen söndürülemeyen yangın, liyakatsiz atamalarla CHP çiftliğine dönen ve uzman personelin tasfiye edilmesiyle operasyonel hafızası silinen İstanbul İtfaiyesi’nin, kadim kentin can ve mal güvenliğini nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li İmamoğlu tarafından liyakate dayalı terfi sistemi ortadan kaldırılan ve iş bilmez yandaşların üst kademelere atanmasıyla yangın söndüremez hale gelen İstanbul İtfaiyesi’nin beceriksizliğini gazetemize değerlendiren güvenlik uzmanları ve gazeteciler, “İstanbul halkının can güvenliği tehlikede” görüşünde birleşti.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, şunları dile getirdi: “Neredeyse bir gündür devam eden yangına ilişkin İBB Başkanı başta olmak üzere tüm yetkilileri hatta itfaiye dahil olmak üzere herhangi bir açıklama paylaşılmaması garip bir durum. Akit binasında çıkan yangın 60 saat sürmüştü ve söndürülememişti. Yine benzer bir zafiyetle karşı karşıyayız. Bu konuda İBB’nin ivedilikle açıklama yapmasını bekliyoruz. Liyakatli kadroların uzaklaştırılmasının bedelini İstanbullular canı ve malıyla ödüyor. Bu konunun takipçisi olacağız.”

Can güvenliğimiz tehlikede

Güvenlik Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğulları da, şunları söyledi: “CHP’li İBB yönetimi, tabiri caizse her yönüyle İstanbul’un içine etti. Olumlu şeyler yapmak yerine, yapılan güzel şeyleri de tamamen yerle yeksan ettiler. Ben itfaiyenin önceki yönetim kadrosunu yakinen tanıyordum. Onlar görevlerini en iyi şekilde yapan, yangın söndürme sistemleri geliştiren, yangının doğurabileceği olumsuzlukları en güzel şekilde bertaraf eden ve bir çoğu da bu konuda uzman, birikimli ve akademisyen kökenli insanlardı. İbadet şuuruyla İstanbul’a hizmet ediyorlardı. Ekrem İmamoğlu geldi, bunların hepsini maalesef görevden alarak kızağa çekti. Yerine kendi siyasi çevresinden, ehil olmayan, yangın söndürme becerisinden yoksun insanları getirdi. Ve maalesef yangınlar konusunda bu tür esef verici sonuçların ortaya çıkmasına sebep oldu. Önlenebilecek yangınları şu anda önleyemeyecek kadar aciz durumdalar. İnsanların can ve mal güvenliği tehdit altında. AK Parti döneminde neden böyle olmuyordu. Çünkü orada güzel işleyen bir sistem vardı. İmamoğlu kendi atadığı yandaşlarıyla işleyen sistemi çökertti.”

Yaktın bizi Ekrem!

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’un geldiği hal ortada. Dünya kentleri arasında gözde olan İstanbul şimdi yaşanmaz kentler arasında girdi ve daha da geriye doğru gidiyor. Bunun sorumlusu da Ekrem İmamoğlu. Çünkü göreve geldiğinde, ‘benden hizmet beklemeyin, ben ekmek, süt dağıtacağım’ diyen bir kafa yapısındaydı. Hâlâ aynı zihniyette gidiyor. İstanbul’da taş üstüne taş koymadan dört buçuk yılı bitirdi. İstanbul’a bir türlü düzelmeyen ulaşım sorunu, kalitesiz yaşam, kirlenen çevreye şimdi de bir türlü söndürülemeyen yangınlar eklendi. İstanbul dünyanın gözü önünde, göz göre göre yanıyor. Arabalar yanıyor. Binalar yanıyor. İş yerleri yanıyor. İşin kötü tarafı da bu yangınlar söndürülemiyor. Akit gazetesindeki yangını 60 saatte söndüremeyen İBB itfaiyesi şimdi de çatıda başlayan yangını binanın alt katlarına indirmeyi başardı. ‘Değişim’ isteyen kafanın değişmez değişmeyen beceriksizliği İstanbul’u resmen uçuruma doğru sürüklüyor. İstanbul halkı adeta ‘yaktın bizi Ekrem’ çığlıkları atıyor. Maalesef geriye kalan dokuz ayda da bu çile çekilmeye devam edecek. İstanbul belediyesinin hem kurumsal hafızası hem operasyonel yetenekleri hem de belediyecilik refleksi hiç uğruna yok edildi. Artık İBB demek beceriksizlik, sorun, felaket demek. Her gün ‘acaba İstanbul’da daha kötü ne olabilir’ diye endişeyle bekliyoruz.İBB’deki bu dört buçuk yıllık yönetim şunu gösterdi: İmamoğlu anlatılmaz yaşanır. Bugün yanan İETT araçlarını bu kafa üfleyerek söndürüyorsa, binalarda çıkan yangını bunlardan söndürmelerini bekleyemeyiz. İmamoğlu İBB’nin başında olduğu sürece çözümün olmayacağı görülüyor. Geriye kalan dokuz ayda İstanbul’dan geriye ne kalır bilinmez ama halkın sabretmekten başka çaresi yok. Deyim yerindeyse ‘itfaiye yanıyor’ desem abartı olmaz. Deneyimli amirleri masa başına çekti, sonradan hiçbir deneyimi olmayan adamları yetkili makamlara getirdi. Bu da doğal olarak sahadaki zafiyeti beraberinde getirdi. Zaten geçmişte de iki itfaiye erinin tatbikat esnasında ölmesi bile bu beceriksizliğin en net göstergesidir.”

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Akit göz göre göre yanmıştı!

Göreve getirdiği liyakatsiz yandaşlarla İstanbul İtfaiyesi’nin operasyonel hafızasını ve yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, 27 Nisan’da meydana gelen ve Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı 17 bin metrekarelik kapalı alanın ve değeri milyonlarca lirayı bulan gazetecilik ekipmanlarının kül olmasına sebep olan yangını seyretmekle yetinmişti.